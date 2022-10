Promozione Campania/Girone B - L'Isola di Procida stende l'Oratorio Don Guanella Scampia

Recupero della quinta giornata del Girone B di Promozione, Isola di Procida e Oratorio Don Guanella Scampia si affrontano ancora allo Stadio Mario Spinetti. La partita, interrotta lo scorso 8 ottobre a causa dell'infortunio del direttore di gara alla fine della prima frazione di gioco, prosegue nell'infrasettimanale. Si riparte dall'1-0 firmato Minauda in favore dei biancorossi, ma i guanelliani trovano immediatamente il pareggio in ripartenza. Meglio l'approccio al secondo tempo dei biancoblù, mentre gli isolani entrano definitivamente in partita a metà frazione: ci pensa Costagliola a siglare il raddoppio con un diagonale fulmineo. Al triplice fischio, l'Isola di Procida guadagna la seconda posizione in classifica e sale a quota 13 punti alle spalle della capolista Santa Maria la Carità. L'Oratorio Don Guanella Scampa resta a sette lunghezze, al centro della graduatoria.