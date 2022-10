Promozione Campania/Girone B - Il Sant'Anastasia rallenta la corsa della capolista Santa Maria la Carità

Un Sant'Anastasia gagliardo e per nulla temerario rallenta la corsa della capolista Santa Maria la Carità. Allo Stadio Comunale, il match termina 2-2. Blasio e Farriciello provano a bussare al match in avvio, gli ospiti rispondono con la doppia occasione firmata Cozzolino. Al 27' ci prova Carotenuto dalla distanza, senza successo. Bella partita, ritmo alto, grande equilibrio. Nella ripresa succede di tutto. Il neo-entrato Romano innesca Carotenuto sulla destra, cross basso del numero quattro e Ramaglia chiude in rete sul primo palo: vantaggio biancoblù. La gioia dura sette minuti: la sassata di Farriciello su punizione trafigge Brodella e rimette in gara i padroni di casa. Poco dopo Zoppino viene espulso per doppia ammonizione. Al 72' Romano serve Carotenuto che si invola verso la porta e firma il sorpasso. Il Santa Maria carica a testa bassa, lo Stasia si difende alla grande. A sei minuti dal 90' arriva il pari: Russo pesca il jolly sugli sviluppi di un calcio d'angolo ed impatta il pari. Finale teso dentro e fuori dal campo. Brodella fa due miracoli su Farriciello ed Apuzzo; Visone e Borrelli non realizzano il match winner. Al triplice fischio è 2-2.

Il tabellino

Santa Maria la Carità (4-3-3): Inserra; Ruocco, Gargiulo (C), De Caro, D'Oriano (80' Russo); Lombardo (45' Cioffi), Blasio, Apuzzo; Vollero (13' De Simone N.), Talia, Farriciello. A disposizione: De Simone C., Ferrara, Fortunato, Iovino, Acanfora, Fagà. Allenatore: Durazzo

Sant'Anastasia (4-3-3): Allocca (65' Brodella); Vertola, Aprea, Zoppino, Giannino (45' Caliendo); Carotenuto, Orefice (C) (75' Visone), Bracale; Coppola (13' Romano), Ramaglia (75' Borrelli), Cozzolino. A disposizione: Brodella, Germoglio, Caiazzo, Esposito A., Schiavone. Allenatore: Di Costanzo

Arbitro: Gerardo Pagnotta di Nocera Inferiore

Marcatori: Ramaglia 61' (S), Farriciello 68' (SM), Carotenuto 72' (S), Russo 84' (SM)

Ammoniti: Giannino, Bracale, Zoppino (S); De Caro, Cioffi (SM)

Espulsi: Zoppino 69'