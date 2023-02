Promozione Campania/Girone B - Successi per Frattamaggiore e Viribus, cade il Barano. Sorride il Don Guanella Scampia, Agerola ribaltato

Ventesima giornata di Promozione, verdetti importanti per le napoletane in campo. Nel Girone B, successo in rimonta per il Frattamaggiore che va sotto nel punteggio contro la Vis Frattaminorese: al 20’ gol da calcio di punizione dalla distanza di Aversano che sorprende Liguori. Al 29’ fallo su Ciccone in area, dagli undici metri Pirone non sbaglia e agguanta il pareggio. Al 42’ triangolazione tra Pirone e Bosson, il numero 10 nerostellato calcia col destro e fulmina Bardet. I padroni di casa ci provano anche nel secondo tempo, nelle battute conclusive gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Caldore per fallo da ultimo uomo su Pirone. Al 93’ contropiede dei locali, Scognamiglio supera tutti in velocità e deposita in rete. La Virtus Vesuvio Ottaviano manda ko il Barano nella sfida disputata al Comunale. Frazione iniziale bloccata con le Foxes vicine al gol con Barra al 35’, con un legno colpito al 37’ e con Cardenio al 45’. Nella ripresa, Pelliccio recupera palla, si accentra e infila nel sacco per il vantaggio. Il raddoppio vesuviano arriva al 70’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Barra trova la deviazione vincente. Il 3-0 si concretizza su errore della retroguardia bianconera: Langella s’invola verso la porta e scarica per Ambrosio che cala il tris a porta sguarnita. Preziosa vittoria altresì per il Terzigno che in trasferta piega il Cercola col risultato di 1-3, all’Oratorio Don Guanella Scampia basta il guizzo di Pellecchia nel primo tempo: l’Isola di Procida crolla allo Stadio Landieri. Il rigore di Marino illude l’Agerola, il San Vito Positano ribalta tutto: la doppietta di Pommella regala i tre punti ai giallorossi. Sorride anche la Viribus, la rete di Falco stende il Punto di Svolta a Brusciano.

I risultati

Cercola-Terzigno 1-3

Frattamaggiore-Vis Frattaminorese 3-1, Aversano (VF), Pirone (F), Pirone (F), Scognamiglio (F)

Oratorio Don Guanella Scampia-Isola di Procida 1-0, Pellecchia (ODGS)

San Vito Positano-Agerola 2-1, Marino (A), Pommella (SVP), Pommella (SVP)

Viribus-Il Punto di Svolta 1-0, Falco (V)

Virtus Vesuvio Ottaviano-Barano 3-0, Pelliccio (VVO), Barra (VVO), Ambrosio (VVO)

Quartograd-Santa Maria la Carità domenica 5 febbraio ore 15.00

Sant’Anastasia-San Sebastiano domenica 5 febbraio ore 15.00