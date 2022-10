Promozione Campania/Girone B - Il Frattamaggiore perde e si scusa, bene Isola di Procida e Punto di Svolta. Pari tra Quartograd e Barano

Va in archivio la quarta giornata del Girone B di Promozione. Accantonate le sfide del sabato, la domenica riserva altri tre incontri per le compagini napoletane. Ecco quanto accaduto sui campi. Mattinata da dimenticare per il Frattamaggiore che crolla sotto i colpi dell'Isola di Procida. Gadaleta porta avanti gli isolani al 3' con un bolide dalla distanza, il pari dei nerostellati è immediato con Pirone al 9'. Al 44' i biancorossi passano ancora col tocco sotto di Costagliola, ad avvio ripresa i padroni di casa trovano il secondo pareggio col rigore di Pirone. Il penalty di Minauda al 68' e il sigillo di Quirino all'85' regalano il successo agli ospiti.

Il club locale, d'altra parte, si scusa con la piazza: "Buona domenica. Siamo dispiaciuti per la brutta prestazione offerta stamane di cui ce ne assumiamo tutta la responsabilità. Comprendiamo perfettamente il vostro stato d’animo e accettiamo le critiche costruttive, mai e dico mai fine a se stesse ovvero offensive. Siamo rammaricati quanto Voi e dobbiamo prendere atto che fino ad ora non siamo stati bravi quanto ci chiede questa realtà. Ma le sconfitte come le difficoltà sono fatte per forgiare i veri uomini e qui nessuno ha intenzione di mollare un millimetro, qui nessuno molla nulla. Noi già siamo pronti a rialzarci e siamo sicuri che Vi troveremo al nostro fianco. Scusate ancora e buona domenica a tutti".

Conserva l'imbattibilità il Punto di Svolta che batte in casa la Vis Frattaminorese: tre punti conquistati all'inglese per la formazione in maglia verde. Riflettori puntati sul big match disputato allo Stadio Simpatia di Pianura tra il Quartograd e il Barano. Partita termina col punteggio di 1-1. Locali avanti con una magistrale punizione di Brancaccio al 9', gol in extremis per gli isolani con Sorrentino a due giri di lancette dal novantesimo. Da registrare l'espulsione di Invernini nel recupero.