Promozione Campania/Girone B - Il Cercola sblocca, il Frattamaggiore pareggia: è 1-1 allo Stadio Ianniello

Un testa a testa che non regala vincitori, allo Stadio Pasquale Ianniello l'equilibrio è il protagonista assoluto. Il Frattamaggiore, reduce dal pareggio senza reti nella tana dell'Oratorio Don Guanella Scampia, impatta sul Cercola, intenzionato a riscattare il brutto tonfo casalingo dell'ultimo turno. La partita offre qualche spunto interessante, come l'abilità degli ospiti di sbloccare il risultato dopo ventuno giri di cronometro. Punizione dalla trequarti di Giorgio, nessuno interviene per toccare la sfera e la traiettoria finisce alle spalle di D'Auria. Una reazione concreta dei nerostellati arriva soltanto ad avvio ripresa, con un rigore conquistato: dagli undici metri si presenta Pirone che trova i guantoni sicuri di Loffredo. Il Frattamaggiore non ci sta e resta in proiezione offensiva, al 66' Pirone - da calcio piazzato - trafigge l'estremo difensore e fissa la parità. Non mancano i tentativi di vincere la partita nelle battute finali, ma al triplice fischio è 1-1 allo Stadio Ianniello. Il prossimo appuntamento dei bianconeri sarà sul campo del San Vito Positano, mentre il Cercola affronterà l'Oratorio Don Guanella Scampia in casa.