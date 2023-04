Promozione Campania/Girone B - Il Frattamaggiore travolge l'Agerola nella semifinale playoff: 5-1 allo Stadio Ianniello

Il Frattamaggiore s’impone nel Primo Turno dei playoff nel Girone B di Promozione, dura lezione all’Agerola nella gara disputata allo Stadio Ianniello. Manita messa a segno dalla formazione nerostellata che mette subito in chiaro la situazione agli avversari. Già al 10’ spunto di Pirone con una rete annullata per posizione di offside. Il numero 10 va vicinissimo alla rete anche tre minuti più tardi su un passaggio filtrante di Scognamiglio, il palo esterno nega la gioia al fantasista. Al 17’ lo stesso Scognamiglio conquista la massima punizione, dal dischetto si presenta Baratto che non sbaglia e sblocca la partita. Trascorsa la mezz’ora ancora una marcatura non convalidata a Pirone, cinque giri di lancette più tardi arriva il raddoppio. Al 37’ Marigliano ruba la sfera a centrocampo e serve Scognamiglio che calcia, ma colpisce la traversa. Sulla respinta c’è Marigliano che accompagna l’azione e insacca. Soltanto ad avvio ripresa, al 55’, si registra una chance per gli ospiti con un colpo di testa di Cestaro terminato di poco a lato. Al 60’ contropiede devastante di Scognamiglio che serve Pirone: il 10 non fallisce l’opportunità e cala il tris. Dieci minuti dopo, Marino impegna D’Auria sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 76’ poker nerostellato: suggerimento di Cardore per Scognamiglio che, indisturbato, fulmina l’estremo difensore. A cinque dal novantesimo Porzio accorcia le distanze con un piatto destro dopo una manovra insistita sulla corsia sinistra. Nel recupero c’è gloria altresì per Cardore che intercetta il possesso e infila il 5-1 definitivo. Il Frattamaggiore batte l’Agerola, vince e si assicura la finale contro il Cercola.