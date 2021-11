Promozione Campania/Girone B - Il Cimitile disintegra il Real San Martino 7-1

L'ottava giornata del Girone B di Promozione sorride al Cimitile che si impone allo Sporting Club. Vittoria netta per i granatieri che schiantano letteralmente il Real San Martino e conquistano un bottino utile in chiave salvezza. I ragazzi di Galluccio si impongono con un 7-1 ai danni degli uomini di Parisio. La compagine locale, reduce dal ko nel derby col San Vitaliano, si riscattano con una prova collettiva di grande valore. E il risultato tondo, macchiato soltanto dalla rete incassata, testimonia la straordinaria performance sfoderata dalla squadra partenopea. Il successo odierno permette ai padroni di casa di lasciare la zona playout, rilanciarsi in classifica a quota dieci lunghezze e strizzare l'occhio alla griglia playoff. Quinta sconfitta per gli irpini che restano a cinque lunghezze in classifica. Il prossimo turno riserva la trasferta col Gesualdo per il Cimitile, il Real San Martino ospiterà il Montoro.