Promozione Campania/Girone B - Manita del Cimitile al Montoro

Torna in campo il Cimitile. La squadra di mister Galluccio affronta il Montoro allo Sporting Club di Nola per la diciottesima giornata del Girone B di Promozione. Sguardo alla zona playoff per la formazione di casa, mentre gli irpini vivono una situazione di classifica deficitaria.

Il primo affondo della partite è un calcio da fermo a cercare Corcione, i gialloblù non rischiano particolarmente. Segue una conclusione di Alfieri che termina alta. Al 9' l'estremo difensore si oppone al tiro di Borrelli da posizione defilata. Al 13' il risultato cambia: Visone serve Marulli che col destro beffa il portiere e porta avanti i granatieri. Al 21' Visone si divora il raddoppio e alla mezz'ora gli ospiti si intravedono in attacco con una giocata di Pucci che termina fuori. Al 36' Marulli viene steso in area da Romano e conquista un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Di Meo che timbra il 2-0. Ad avvio ripresa ci prova ancora Visone con una giocata da fantascienza, Sica evita guai ai suoi. Al 56' Mounard pesca Lanzara che, a sua volta, non riesce a battere De Riggi. Al 59' Di Meo, servito da Marulli, salta Sica e timbra il tris. Il Montoro cerca di accorciare, ma è sfortunato col palo colpito da Lanzara. Al 77' il capitano riduce le distanze con uno stacco preciso. La gioia è momentanea perché il subentrato Ricchiuti cala il poker con una conclusione ad incrociare. Nel finale c'è gloria anche per Coppola dagli undici metri.

Il tabellino

Cimitile: De Riggi, Esposito (58' De Falco), Grasso, Alfieri (74' Canzanella), Visone, Corcione, Coppola, Aprea, Borrelli (60' Ricchiuti), Di Meo (77' Padovani), Marulli (67' Piscicelli). Allenatore: Galluccio

Montoro: Sica, Romano (46' Vastarella), Concilio, Iuliano (67' Galasso), Giova, Citro, Messina (72' Masi), Pucci (67' Palumbo), Lanzara, Mounard (72' De Angelis), Jallow. Allenatore: Arnone

Arbitro: Raffaele Ruggiero di Salerno

Marcatori: 13' Marulli (C), 36' rig. Di Meo (C), 59' Di Meo (C), 77' Lanzata (M), 79' Ricchiuti (C), 87' rig. Coppola (C)

Ammoniti: Aprea (C), Romano (M)