Promozione Campania/Girone B - Il Cimitile cala il tris al Montesarchio

Ventiquattresima giornata del Girone B di Promozione, allo Sporting Club di Nola si disputa il confronto tra il Cimitile e il Montesarchio. Padroni di casa a caccia di una vittoria per proiettarsi nella zona che conta della classifica, ospiti intenzionati a insidiare la fascia playoff e sognare in grande.

La partita non regala particolari emozioni e si gioca su ritmi non alti. Al 6' Di Meo scodella al centro per la testa di Borrelli, l'incornata si infrange sull'incrocio dei pali. I biancazzurri non reagiscono e al 17' i granatieri costruiscono un'altra occasione interessante. Coppola raccoglie la respinta di Reale e prova la conclusione, Paradisi salva tutto e sventa il vantaggio. Risultato che si sblocca alla mezz'ora con Coppola che si guadagna la massima punizione. Dagli undici metri si presenta Di Meo: esecuzione perfetta, sfera nel sacco e portiere battuto per l'1-0 di casa. Il Cimitile sfiora il raddoppio col legno colpito da Alfieri, rispondono gli ospiti con un tentativo di Rotondi allontanato da De Riggi. Nel finale di frazione, Paradisi si divora il pareggio con un colpo di testa alto sopra la traversa.

La ripresa si apre con una botta di Falco, cinque giri di cronometro dopo il fischio d'avvio, che si alza. Tocca poi a Coppola impegnare seriamente Reale. Al 56' Borrelli lancia per Coppola che controlla e libera una conclusione ad effetto che trova il bersaglio grosso. Il punteggio dice 2-0 per il team napoletano, mentre i sanniti devono cercare di rientrare in gioco. Al 66', però, arriva il tris che chiude i conti in maniera definitiva. Di Meo serve il subentrato Ricchiuti che si fa trovare pronto all'appuntamento per il 3-0. Nella seconda parte della frazione, Di Meo ha una doppia chance per siglare il poker: l'imprecisione e Reale non consentono un risultato più largo. Al triplice fischio è 3-0 per il Cimitile allo Sporting Club di Nola. Il Montesarchio esce pesantemente sconfitto dalla trasferta sul suolo partenopeo.