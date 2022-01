Promozione Campania/Girone B - Cimitile col tris sul Castelpoto, cade il San Vitaliano

Il secondo turno della fase di ritorno del Girone B di Promozione riserva impegni interni per le squadre partenopee inserite nella competizione. Il Cimitile affronta il Castelpoto tra le mura amiche, il San Vitaliano ospita la nuova capolista Solofra nel fortino di casa. Risultati contrapposti per le due formazioni del territorio napoletano.

I granatieri si affermano allo Sporting Club di Nola e conquistano tre punti chiave che fanno sognare la zona playoff. Un tris netto e schiacciante, che non ammette repliche e che condanna gli avversari alla settima sconfitta in campionato. Vantaggio dei locali già all'11' con il sigillo di Borrelli, ad avvio ripresa c'è il raddoppio di Di Meo al 52'. Al 90', a pochi giri di cronometro dal triplice fischio, arriva la firma altresì di Ricchiuti sul match.

Poche occasioni nel primo tempo tra i gialloblù e gli irpini, la frazione iniziale va in archivio col punteggio di parità e senza reti. Nella ripresa sale in cattedra il Solofra che si divora due buone opportunità con Rapolo e Fiore attorno al 60'. Al 75' Jerreh si inventa un capolavoro dalla lunga distanza e sblocca il punteggio con una traiettoria imprendibile all'incrocio. Nel finale, malgrado l'inferiorità, gli ospiti timbrano il raddoppio con Rapolo che serve Di Filippo libero di spingere in rete.

Il Cimitile sale in graduatoria ed è a una sola lunghezza dal Bellizzi, in scena domani, collacato nell'ultima posizione valida per la zona playoff: il prossimo appuntamento sarà sul campo dell'Abellinum. Il San Vitaliano resta a quota 16 punti e pensa già alla delicata sfida sul rettangolo verde del Carotenuto.