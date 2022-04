Promozione Campania/Girone B - Pirotecnica vittoria per il Cimitile sul Carotenuto: granatieri sicuri dei playoff

Stadio San Clemente di Casamarciano, ultima giornata del Girone B di Promozione. Il Cimitile di mister Galluccio affronta la capolista del raggruppamento, già sicura del piazzamento e del traguardo Eccellenza: il Carotenuto. Matematicamente ai playoff, la compagine partenopea vuole confermarsi anche nell'apparizione finale della regular season. Partita pirotecnica tra le due formazioni, il protagonista di giornata è Di Meo che va in gol per ben tre volte nel corso della frazione iniziale. Nel secondo tempo, invece, Falco chiude virtualmente i giochi con il poker.

Non ci sta la squadra irpina che alza il baricentro e fa sentire la voce della capolista. Scippa accorcia nel punteggio e riapre inaspettatamente la contesa, a metà ripresa Simeri raddoppia e tiene in bilico il destino dei novanta minuti. Poco più tardi, ci pensa Diallo a rendere minimo il vantaggio per la brigata locale. Non succede più nulla, il Cimitile riesce ad assicurarsi l'intera posta in palio e consolidare la terza posizione alle spalle del Solofra. Sono 54 le lunghezze conquistate dai granatieri nell'arco della competizione: 17 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte per un totale di 67 marcature segnate e 37 subite.