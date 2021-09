Promozione Campania, Girone B - Cimitile-Bisaccese 3-1: granatieri padroni all'esordio in campionato

Allo Sporting Club di Nola, nel match a porte chiuse, il Cimitile ospita la Polisportiva Bisaccese. Debutto in campionato, nel Girone B di Promozione Campania, per le due formazioni che vanno a caccia del risultato pieno. Si cerca un risultato utile già alla prima uscita, la posta in palio è più importante della prestazione. Lo stato di forma, dopo settimane di intenso lavoro e di preparazione ancora in atto, non è dei migliori e la sfida, condita da ben quattro reti, vive anche di momenti di blanda intensità.

Il punteggio maturato sul suolo partenopeo è la chiara testimonianza dell'egemonia dei granatieri. Gli ospiti riescono a tenere fino a metà della prima frazione, poi la squadra di casa prende il sopravvento e si afferma senza troppi problemi. Al 26' il guizzo di Di Meo vale il vantaggio del Cimitile. Tuttavia, è nella seconda parte della ripresa che si concretizza il successo con le reti di Manco al 72' e di Falco a otto minuti dal termine. A nulla è valsa la rete di Sanyang che rende meno amaro il passivo.

Tre punti in cascina per Angelantonio Galluccio, il debutto è positivo e l'inizio è di quelli importanti. Esce sconfitta, invece, la squadra del duo Santoli-Gervasio che deve rifarsi. Il Cimitile sarà atteso dalla trasferta contro il Castelpoto nel corso della seconda giornata, in programma il prossimo weekend. La Bisaccese accoglierà il Montoro e il riscatto sarà obbligatorio.