Promozione Campania/Girone B - Il Cimitile vince di misura: Borrelli piega il Bellizzi Irpino

Il Girone B di Promozione torna in campo per la diciassettesima giornata. Il Cimitile affronta il Bellizzi Irpino allo Sporting Club di Nola. Un appuntamento di rilievo per i partenopei che vanno a caccia del bottino pieno per restare in scia dell'alta classifica: una vittoria rappresenta il distanziamento dagli avversari odierni e il mantenimento della quinta piazza. Al termine dei novanta minuti, la squadra di casa riesce a collezionare il decimo successo nella competizione e allontanare proprio gli avellinesi in classifica. Basta una rete alla formazione locale per conquistare l'intero bottino in palio: ci pensa Borrelli, dopo un primo tempo fortemente equilibrato e chiusosi sullo 0-0, a sbloccare la ripresa e regalare i tre punti ai granatieri. Il Cimitile, reduce dal largo hurrà sul campo dell'Abellinum, festeggia anche tra le mura amiche e si lancia in graduatoria: il prossimo impegno prevederà il confronto interno col Montoro. Per il Bellizzi, proveniente dalla sconfitta col Manocalzari, si concretizza il ko sul suolo partenopeo: servirà un riscatto contro il Montesarchio.