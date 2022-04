Promozione Campania/Girone B - Poker del Cimitile al Bellizzi Irpino: granatieri al turno successivo

Una vittoria convincente, un successo che alimenta il sogno chiamato Eccellenza. Il Cimitile di mister Galluccio batte il Bellizzi Irpino allo Sporting Club e si assicura un posto nel turno seguente. Una prestazione maiuscola e condita con l'hurrà ampio: è poker dei granatieri nel confronto interno.

Partenza tutt'altro che esaltante per i padroni di casa. All'8' Pugliese viene atterrato in piena area di rigore, per il direttore di gara non ci sono dubbi e assegna la massima punizione. Dagli undici metri si presenta Cinque che batte De Riggi e sigla il vantaggio. Soltanto al 25' i padroni di casa agguantano il pareggio. Di Meo si fa trovare pronto sull'assistenza di Esposito e ristabilisce l'equilibrio sul manto erboso di Nola. Nel finale di frazione, entrambe le squadre cercano di portarsi avanti ma il risultato non cambia ulteriormente. Nel corso della ripresa fioccano le occasioni. Al 53' tenta Spica che non trova lo specchio, risponde Borrelli con una giocata in acrobazia. Poco dopo tocca a De Feo a salire in cattedra con un grande intervento su Di Meo. Attorno all'ora di gioco, Giorgio sfiora il bersaglio grosso. Al 75' è Pugliese a calciare verso la porta: Aprea è provvidenziale nella circostanza. Non accade più nulla al triplice fischio, si va ai supplementari. Il Cimitile dilaga nel secondo extra-time: all'avvio Borrelli firma la rimonta di testa. Al 115' Corcione fa tris da piazzato, nelle battute conclusive Ricchiuti cala il poker. Il Cimitile vince e approda al turno successivo del playoff di Promozione.

Il tabellino

Cimitile: De Riggi, Esposito, Grasso, Padovani (97' Canzanella), Visone (70' Ricchiuti), Corcione, Coppola (116' D’Onofrio), Aprea, Borrelli, Di Meo, Marulli (78' Falco). Allenatore: Galluccio

Bellizzi Irpino: Della Rocca, Pistoia, De Feo (90' Casanova), Spica, Giorgio, Musto (50' Ruta), Pugliese, Viegas Campos (60' Pagliocca), Cinque (118' Caputo), De Robbio, Caputo (97' Crivelli). Allenatore: Quaglia

Arbitro: Francesco De Sio di Salerno

Marcatori: 7' rig. Cinque (BI), 25' Di Meo (C), 106' Borrelli (B), 115' Corcione (C), 120' Ricchiuti (C)

Ammoniti: Padovani, Corcione, Aprea, Falco, Galluccio (C), Pistoia, Cinque, De Robbio, Pagliocca, Quaglia (BI)

Espulso: Caputo (BI)