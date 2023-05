Promozione Campania/Girone B - Il Cercola piega il Frattamaggiore: 2-0 e Foxes avanti nei playoff

Il Cercola batte il Frattamaggiore nella sfida dello Stadio Piccolo valida per la finale playoff del Girone B di Promozione. Le Foxes, in campo direttamente per il secondo turno, superano i nerostellati, reduci dalla pirotecnica vittoria interna una settimana fa contro l’Agerola. Successo all’inglese per la compagine locale che passa in vantaggio cinque minuti dopo il fischio d’inizio dell’incontro. È Riverso a sbloccare la partita sugli sviluppi di un calcio di punizione da mattonella tutt’altro che semplice: il cross da posizione defilata si trasforma in una traiettoria insidiosa che buca D’Auria e fa esplodere il pubblico amico. Gli ospiti provano a rispondere con un colpo di testa di Scognamiglio sulla battuta di un corner, la girata termina sul fondo. All’8’ altra grande chance per la formazione di casa con Gisonni che svetta su un traversone dalla destra, l’incornata sfiora il palo e non trova il tap-in di Pastore. Tanta intensità e numerosi contatti in mezzo al campo, al 13’ è ancora Pastore a rendersi insidioso con un tentativo aereo che si spegne fuori. Al 20’ arriva il raddoppio del Cercola. Su un lancio dalle retrovie, Buonocore sfrutta l’uscita del portiere e con il pallonetto fa 2-0. Passano quattro minuti ed altre opportunità create dalla squadra in maglia rossa con Crispino e Gisonni. Il Frattamaggiore prova a reagire, ma si registrano errori di misura e giocate imprecise come quella del capitano Costanzo al 33’. Poi sale in cattedra Odesco con due interventi che tengono imbattuta la porta, straordinario quello in uscita al 38’ su Ciccone spedito a rete. Tanta tensione e nervosismo nel finale di primo tempo. All’alba della ripresa clamoroso contropiede non sfruttato da Buonocore, la retroguardia bianconera deve salvare D’Auria. Al 52’ Crispino riceve in area, ma non controlla nel migliore dei modi e l’azione sfuma. Al 58’ Gisonni si avventa di testa su un cross dalla sinistra e indirizza verso lo specchio, traiettoria alta e traversa che dice no. Al 71’ è Panico, subentrato nel corso del secondo tempo, a calciare: l’iniziativa finisce sull’esterno della rete. A dieci dal novantesimo altro legno colpito dal team locale su punizione con Giorgio. Il Cercola si difende con ordine e concede pochissimo, il Frattamaggiore non riesce ad accorciare e rendere le battute conclusive più avvincenti. Gli ultimi squilli sono di Panico, ma il risultato non cambia: al triplice fischio è 2-0 al Piccolo.