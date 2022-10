Promozione Campania/Girone B - Blitz della Virtus Vesuvio Ottaviano a Barano: Foxes vittoriose al Don Luigi Di Iorio

Un gol per tempo e la Virtus Vesuvio Ottaviano vola. Una delle gare più attese di giornata si gioca allo Stadio Don Luigi Di Iorio di Barano: gli isolani di Mennella attendono i vesuviani di Peluso. Match sul suolo ischitano tra due squadre, in lotta per la parte alta della graduatoria. Partono bene i padroni di casa che al 12' si rendono pericolosi, dal limite dell'area è Trani ad andare al tiro col pallone che finisce di poco alta sulla traversa. Immediata la reazione delle Foxes che passano in vantaggio al 16': azione di rimessa rossoblè con Malinconico che lancia a rete Pelliccio, tiro-cross deviato da Castaldi, sulla ribattuta Langella ci arriva prima di tutti e deposita in rete. Al 32' ci prova il Barano ancora con Trani, ma questa volta è bravo Shevchenko a bloccare in due tempi. Dopo tre minuti di recupero, si va a riposo sul risultato di 0-1.

Nella ripresa al 50' doppia opportunità per i padroni di casa prima con Trani rimpallato da Bellofiore, poi sul tiro di Cantelli è Shevchenko a deviare in angolo. Al 57' Ilardi pesca il jolly da centrocampo e trova l'eurogol che porta la Virtus Vesuvio Ottaviano sul 2-0. Al 63' ancora ospiti insidiosi con una punizione dal limite dell'area. Ci prova Nunziata: il pallone impatta sull'incrocio dei pali. Al 75' i ragazzi di Peluso restano in inferiorità numerica, Langella si becca il secondo cartellino giallo. Nei minuti finali ci prova il Barano, all'89' è Formisano a provare la conclusione con la sfera che termina di poco a lato. Al 95' il direttore di gara fischia tre volte: al Don Luigi Di Iorio finisce 0-2 per la Virtus Vesuvio Ottaviano.

Il tabellino

Barano: Castaldi ‘05; Fiorentino, De Luise (53’ Di Sapia), Saurino (78’ Sorbò ‘04), Annunziata ‘05, De Simone, D’Antonio (46’ Cantelli), Conte, Di Meglio, Trani, Sorrentino (72’ Formisano ‘03). A disposizione: Di Costanzo ‘04; Mattera ‘04, Di Iorio ‘04, Fondicelli ‘05, Ruffo. Allenatore: Ciro Mennella

Virtus Vesuvio Ottaviano: Shevchenko ‘04; Colombo, Capasso (88’ Rubino), Bellofiore, Pelliccio, D’Avino (75’ Ambrosio F.), La Marca (62’ Cardenio), Sepe (52’ Ilardi), Langella, Malinconico ‘03, Nunziata (75’ Balzano). A disposizione: Casillo; Avino ‘05, Autorino ‘04, Gargiulo ‘05. Allenatore: Sabato Peluso

Arbitro: Luigi Ascione di Torre del Greco

Marcatori: 16’ Langella (VVO); 57’ Ilardi (VVO)

Ammoniti: Langella (VVO); Saurino (B); Peluso (VVO) dalla panchina; Bellofiore (VVO); Ambrosio F. (VVO); Malinconico (VVO);

Espulso: Langella (VVO) per doppia ammonizione