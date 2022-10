Promozione Campania/Girone B - Vince il Barano, ko l'Isola di Procida. Pari tra Vis Frattaminorese e Cercola

Un sabato dedicato al Girone B di Promozione. In attesa della chiusura del programma, prevista con i posticipi della domenica, si sono giocati diversi anticipi sui campi napoletani. Oltre al pareggio pirotecnico in Santa Maria la Carità-Sant'Anastasia e alle vittorie in contemporanea di Agerola e Frattamaggiore, altre tre partite sono andate in scena. Successo casalingo per il Barano che si è imposto contro il San Sebastiano. Ospiti in vantaggio con Miccichè sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Trani ha trovato il pareggio alla metà del primo tempo. Ad avvio ripresa, Miccichè di testa ha infilato il nuovo vantaggio e sul ribaltamento di fronte Conte ha agganciato nuovamente il pari. Al 75' Cantelli ha imbeccato Invernini che ha anticipato in uscita il portiere e ha calato il tris. In pieno recupero Conte ha fissato il poker definitivo: 4-2 al Don Luigi di Iorio. Sconfitta interna, invece, per l'Isola di Procida. Dopo il sorriso ottenuto nella prosecuzione del match con l'Oratorio Don Guanella Scampia, gli isolani sono crollati nell'incontro col San Vito Positano: ha deciso la marcatura di Pagliuca. Senza reti, infine, il testa a testa tra Vis Frattaminorese e Cercola.