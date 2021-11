Promozione Campania/Girone B - Il Baiano espugna il rettangolo verde del San Vitaliano: 1-2 irpino al triplice fischio

Una sconfitta pesante per il San Vitaliano, il Baiano espugna il Comunale con una prova di spessore. Lo scontro salvezza va alla compagine irpina che infila il secondo successo in campionato e aggancia il Montoro a quota otto punti in classifica. Per i partenopei, invece, è un passo falso che complica il percorso e mantiene viva l'altalenanza di risultati finora fatti registrare. Il match si mette subito in salita per i gialloblù che vanno sotto nel punteggio con il guizzo di De Stefano che regala il momentaneo vantaggio agli ospiti. Al 56' il punteggio si rafforza con Monda che consente ai granata di raddoppiare. Ma i festeggiamenti durano pochi minuti perché Barra, dopo due giri di cronometro, accrocia. Il San Vitaliano si mette a caccia del pareggio, il fortino del Baiano resiste e al triplice fischio è 1-2 sul manto erboso napoletano. Il prossimo turno vedrà i gialloblù impegnati sul rettangolo verde del Bellizzi Irpino, i granata ospiteranno il Real San Martino.