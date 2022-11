Promozione Campania/Girone B - Vincono Agerola e Punto di Svolta, ko San Sebastiano e San Vito Positano

Due partite in programma per chiudere la nona giornata del Girone B di Promozione. Allo Stadio Comunale è andato in scena il confronto tra l'Agerola, in lotta nella parte alta della classifica, e il San Sebastiano. Vittoria di misura, pirotecnica e di rimonta per la formazione di mister Nardo che va sotto due volte nella frazione iniziale: Perna e Passariello portano in vantaggio i vesuviani prima dell'intervallo. Nel secondo tempo si scatenano i padroni di casa che ribaltano completamente il parziale. Cestaro e la doppietta di Amoroso portano i tre punti. Tris del Punto di Svolta che mantiene la seconda posizione in classifica in condivisione proprio con l'Agerola e con la Viribus, agganciata dopo il pareggio di ieri. Ascione, Iorio e Borriello mandano ko il San Vito Positano. Giallorossi che rendono meno pesante il passivo con la rete di Raia.