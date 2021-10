Promozione Campania, Girone B - Blitz dell'Abellinum, Cimitile schiantato: 0-3 per gli irpini

Vittoria schiacciante per la formazione avellinese che si afferma tra le mura del Cimitile e conquista tre punti importanti per il prosieguo della stagione

Un dominio totale dell'Abellinum che supera il Cimitile allo Sporting Club di Nola e conquista tre punti utili per il prosieguo della stagione. Nulla da fare per la compagine partenopea, schiantata dagli avversari avellinesi che dimostrano maggiore qualità e sfoderano una prestazione superlativa.

Servono cinque giri di cronometro agli ospiti che si portano in vantaggio con la rete del solito Scippa. L'attaccante sfrutta un ottimo traversone dalla destra, svetta nel cuore dell'area e sigla lo 0-1. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e arriva con una conclusione dalla lunga distanza di Paradiso che sibila poco distante dallo specchio difeso da Della Rocca. I granatieri sono insidiosi da palla inattiva, Buonagura costringe il portiere a rifugiarsi in corner. Al quarto d'ora i neroverdi si divorano il raddoppio con Trifone, al 36' si materializza la seconda rete con un cambio di versante: Pellegrino si inserisce tra le maglie avversarie e timbra lo 0-2. Il primo tempo va in archivio soltanto dopo un tentativo di Di Meo che impegna l'estremo difensore.

Ripresa della stessa marca, irpini ancora decisivi al 57' con il tris che evidenzia la firma di Trifone dagli sviluppi di un angolo. Nulla può De Riggi nella circostanza, Cimitile tramortito e Abellinum che gioca sulle ali dell'entusiasmo. Al 60' Aprea prova a riaprire la gara e ad accorciare nel risultato, il tiro è sballato e lontano dal bersaglio grosso. Sfiora, invece, la marcatura Padovani mentre al 72' De Riggi deve compiere un vero miracolo per evitare il poker ospite. Eppure, dal calcio piazzato successivo, Scippa accarezza l'idea della doppietta personale. Succede poco o nulla nella parte finale della gara, i neroverdi si trascinano alla vittoria con una performance sontuosa sul campo dei granatieri.

Cimitile che incassa la seconda sconfitta in campionato, l'Abellinum si afferma e con il bottino pieno odierno si proietta al vertice della classifica in condominio con il Carotenuto.