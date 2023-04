Promozione Campania/Girone B - Santa Maria la Carità sull'ottovolante, poker esterno per il Frattamaggiore. Bene Barano e Virtus Vesuvio Ottaviano

La ventottesima giornata del Girone B di Promozione incorona ancora il Santa Maria la Carità, promossa in Eccellenza da diverse settimane. Schiacciata l’Isola di Procida con il risultato di 8-1. Squadra di Durazzo subito in vantaggio con De Simone al 3’, passa un minuto e D’Oriano raddoppia. La risposta biancorossa non si fa attendere con Vanzanella, ma già al 12’ i rossazzurri mettono al sicuro il risultato con Longobardi che cala il tris. Nel finale di frazione vanno in gol anche bomber Farriciello e Blasio. Ancora il goleador locale va in rete ad inizio ripresa, poi è Talia a segnare dal dischetto. Nel finale Apuzzo fissa il punteggio definitivo. Poker del Frattamaggiore sul campo del Sant’Anastasia, reduce dalla vittoria della Coppa Campania nell’infrasettimanale. Vantaggio iniziale targato Pirone da pochi passi, raddoppio di Vitale su assist di Marigliano. Il tris è di Ciccone con un destro rasoterra, lo 0-4 è di Scognamiglio a porta sguarnita e dopo una manovra corale. Le doppiette di Vacca ed Esposito, la rete di Raia: il San Vito Positano fa manita alla Viribus, il San Sebastiano blocca il Punto di Svolta sullo 0-0. Pelliccio, Ilardi e Langella trascinano la Virtus Vesuvio Ottaviano, battuto l’Oratorio Don Guanella Scampia in rete con Ramaglia nel recupero. Sei gol per il Barano contro la Vis Frattaminorese, ormai proiettata già al prossimo campionato di Prima Categoria: doppietta per Cantelli e gol per Invernini, Fiorentino, Sorrentino e De Luise. Il Terzigno sbanca il rettangolo verde dell’Agerola.

I risultati

Santa Maria la Carità-Isola di Procida 8-1, De Simone (SMC), D’Oriano (SMC), Vanzanella (P), Longobardi (SMC), Farriciello (SMC), Blasio (SMC), Farriciello (SMC), Talia (SMC), Apuzzo (SMC)

Barano-Vis Frattaminorese 6-0, Invernini (B), Cantelli (B), Cantelli (B), Fiorentino (B), Sorrentino (B), De Luise (B)

Agerola-Terzigno 1-2

Virtus Vesuvio Ottaviano-Oratorio Don Guanella Scampia 3-1, Pelliccio (VVO), Ilardi (VVO), Langella (VVO), Ramaglia (ODGS)

Sant’Anastasia-Frattamaggiore 0-4, Pirone (F), Vitale (F), Ciccone (F), Scognamiglio (F)

San Sebastiano-Punto di Svolta 0-0

Viribus-San Vito Positano 1-5, Esposito (SVP), Vacca (SVP), Esposito (SVP), Raia (SVP), Vacca (SVP)

Quartograd-Cercola domenica 2 aprile ore 16.00