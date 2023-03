Promozione Campania/Girone B - Cercola e Frattamaggiore dilagano, l'Agerola schiaccia il Barano. Ok Isola di Procida

Venticinquesima giornata del Girone B di Promozione, il Cercola travolge l’Oratorio Don Guanella Scampia: manita rossoblù nel segno di Gisonni autore di una tripletta, Buonocore e Sabatino. Per i biancoblù da segnalare la rete di Buonaurio che rende meno amara la giornata. Il Frattamaggiore piega il San Vito Positano. Subito occasione clamorosa per bomber Panico e per Scognamiglio, entrambi non riescono a spingere il pallone in rete dopo un contropiede. Al 18’ Ciccone salta due avversari e con un tiro a giro sblocca la partita. Nel recupero del primo tempo arriva il raddoppio. Recupero del pallone ad opera di Scognamiglio, servizio per Panico che fulmina l’estremo difensore giallorosso. Al 63’ serpentina di Ciccone e cross per Panico: il goleador nerostellato non manca l’appuntamento con la doppietta. Gli ospiti accorciano al 77’ con un bolide dai quaranta metri di Esposito che sorprende Liguori. Vittoria col tris per l’Agerola che batte il Barano: Aldo Marino sblocca al 44’, nella ripresa Giuseppe Marino va a segno due volte. L’Isola di Procida supera il test Sant’Anastasia: locali in vantaggio con Veneziano su assist di Gadaleta. Il raddoppio porta il timbro di Minauda su rigore. La rete di Maresca, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, riapre la contesa. Da registrare l’espulsione di Vertola. Pareggio senza reti tra Terzigno e San Sebastiano.

I risultati

Agerola-Barano 3-0, Marino A. (A), Marino G. (A), Marino G. (A)

Frattamaggiore-San Vito Positano 3-1, Ciccone (F), Panico (F), Panico (F), Esposito (SVP)

Isola di Procida-Sant’Anastasia 2-1, Veneziano (P), Minauda (P), Maresca (SA)

Oratorio Don Guanella Scampia-Cercola 1-5, Buonaurio (ODGS), Gisonni (C), Gisonni (C), Gisonni (C), Buonocore (C), Sabatino (C)

Terzigno-San Sebastiano 0-0

Il Punto di Svolta-Quartograd domenica 12 marzo ore 11.00

Santa Maria la Carità-Viribus domenica 12 marzo ore 11.00

Vis Frattaminorese-Virtus Vesuvio Ottaviano domenica 12 marzo ore 15.00