Promozione Campania/Girone B - Esultano Barano e Isola di Procida. Il Frattamaggiore schianta l'Oratorio Don Guanella Scampia

Una vittoria larga per il Frattamaggiore che blinda la seconda posizione in classifica e piega l’Oratorio Don Guanella Scampia allo Stadio Pasquale Ianniello. La ventisettesima giornata del Girone B di Promozione si apre col vantaggio nerostellato. Panico intercetta il pallone al limite dell’area e supera l’estremo difensore con un pallonetto. Al 7’ arriva anche il raddoppio: Ciccone pesca Cardore che in corsa insacca col destro. Al 37’ si concretizza altresì la terza marcatura sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ciccone supera due avversari e serve Panico per il tap-in. Al 75’ altro rigore parato da Monteleone, questa volta il portiere ipnotizza Scognamiglio. Partita dai due volti tra Isola di Procida e Quartograd: un primo tempo bloccato, una ripresa da show. Dopo lo 0-0 della frazione iniziale, nei secondi quarantacinque minuti accade di tutto. Al 56’ Gadaleta conquista la massima punizione, dal dischetto si presenta Minauda che non fallisce. Al 60’ è Costagliola a firmare il raddoppio con una parabola vincente. La reazione flegrea non si fa attendere con la rete di Esposito al 73’, ma gli isolani si riportano sul doppio vantaggio con un contropiede concretizzato da Gadaleta. Nelle battute conclusive Esposito accorcia ancora e rende vibrante il finale: al triplice fischio manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 3-2. Al Barano basta il guizzo di Fiorentino, servito da Conte: i bianconeri battono di misura la Viribus allo Stadio Don Luigi di Iorio.

I risultati

Frattamaggiore-Oratorio Don Guanella Scampia 3-0, Panico (F), Cardore (F), Panico (F)

Isola di Procida-Quartograd 3-2, Minauda (P), Costagliola (P), Esposito (Q), Gadaleta (P), Esposito (Q)

Barano-Viribus 1-0, Fiorentino (B)

Il Punto di Svolta-Cercola domenica 26 febbraio ore 11.00

Santa Maria la Carità-San Sebastiano domenica 26 febbraio ore 11.00

Agerola-Sant’Anastasia domenica 26 febbraio ore 15.00

Terzigno-Virtus Vesuvio Ottaviano domenica 26 febbraio ore 15.00

Vis Frattaminorese-San Vito Positano domenica 26 febbraio ore 15.00