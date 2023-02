Promozione Campania/Girone B - Dilagano Santa Maria la Carità e Cercola, Frattamaggiore ok in extremis. Vincono Virtus Vesuvio Ottaviano e Barano

Ventiduesima giornata del Girone B di Promozione, il Frattamaggiore sbanca il rettangolo verde della Viribus: succede tutto nel recupero del secondo tempo. Uno-due terrificante di Ciccone in un minuto. Prima al 93’ superando tre avversari in velocità, poi il raddoppio superando anche il portiere. Il Cercola spazza via la Vis Frattaminorese con nove reti. Giornata da ricordare per Buonocore e Gisonni. L’Agerola illude in trasferta con l’immediato vantaggio firmato da Marino: ben imbeccato da Carolei, il calciatore scatta sul filo del fuorigioco e insacca. La risposta della Virtus Vesuvio Ottaviano non si fa attendere e anticipa l’intervallo: Pelliccio salta l’uomo e scarica in area, sulla respinta Langella infila l’1-1. All’85’ arriva il gol del vantaggio rossoblè: Ilardi passa a Langella che s’invola verso la porta e deposita alle spalle di Formisano. L’Oratorio Don Guanella Scampia non sbaglia l’appuntamento interno al Landieri: piegato il Punto di Svolta. Decidono le reti di Chianese (nel primo tempo, ndr), di Valentino e di Ramaglia (nella ripresa). Da registrare anche un penalty parato dallo specialista Monteleone. Agli ospiti non basta la firma di Ascione. Il San Vito Positano abbatte l’Isola di Procida: al 60’ Vacca sfrutta un disimpegno errato di Quirino e sblocca la contesa. Gli isolani provano ad agganciare il pareggio, ma sono i giallorossi a siglare il raddoppio con Gargiulo. Il Barano espugna il rettangolo verde del San Sebastiano: Cantelli match winner. Il Santa Maria la Carità schianta anche il Sant’Anastasia e mantiene il distacco di +20 sulla prima inseguitrice. Si sblocca subito il match con Gargiulo che apre il compasso e serve Talia: quest’ultimo salta gli avversari, si accentra e insacca sul palo lontano da posizione defilata. Al 25’ Blasio pennella in area, Farriciello sale in cielo e raddoppia. Al 50’ il bomber di mister Durazzo sigla il tris sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poco prima dell’ora di gioco Talia chiude il discorso col poker. Il Quartograd supera di misura il Terzigno nello scontro diretto e alimenta le speranze di una permanenza nella categoria.

I risultati

Cercola-Vis Frattaminorese 9-1

San Vito Positano-Isola di Procida 2-0, Vacca (SVP), Gargiulo (SVP)

Oratorio Don Guanella Scampia-Punto di Svolta 3-1, Chianese (ODGS), Valentino (ODGS), Ramaglia (ODGS), Ascione (PdS)

San Sebastiano-Barano 0-1, Cantelli (B)

Viribus-Frattamaggiore 0-2, Ciccone (F), Ciccone (F)

Virtus Vesuvio Ottaviano-Agerola 2-1, Marino (A), Langella (VVO), Langella (VVO)

Quartograd-Terzigno 1-0

Sant’Anastasia-Santa Maria la Carità 0-4, Talia (SMC), Farriciello (SMC), Farriciello (SMC), Talia (SMC)