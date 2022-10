Promozione Campania/Girone A - La Virtus Afragola impatta col Vitulazio: Grobelna risponde a Coppola

Un botta e risposta tra Virtus Afragola e Vitulazio nella partita valida per il settimo turno del Girone A di Promozione. Una gara dai due volti e un pareggio che non accontenta le protagonista in campo. Prima frazione di gara brutta; dopo aver sfiorato la rete con una triangolazione veloce sull'asse Gagliano-Spina-Pengue, i padroni di casa devono rinunciare a Buiano per infortunio. Ci prova Gagliano a metterla sul binario giusto con il suo tiro velenoso, ma il portiere interviene. La beffa è dietro l'angolo e si coniuga in realtà con la rete degli ospiti che arriva quasi allo scadere grazie alla conclusione in area di Coppola che sorprende Speranza.

Nella ripresa Boemio mischia le carte inserendo contemporaneamente Basciano, Savino e Grobelna. Ad essere pericoloso però è Vergara, il su tentativo batte il portiere in uscita ma viene intercettata sulla linea da un difensore casertano. Il cronometro scorre veloce, la Virtus non perde la testa e trova il meritato pareggio: discesa sulla sinistra di Savino che giunto in area scarica nel mezzo per Vergara, la conclusione di quest'ultimo è deviata da Paolella, la palla finisce tra i piedi di Grobelna che fulmina tutti sul tempo ed insacca. I giollazzurri prendono coraggio, diventano pericolosi con le azioni di Grobelna e Vergara ma il risultato non cambia.

Il tabellino

Virtus Afragola Soccer: Speranza, Spina, Varese, Iaquinangelo, Laezza (46' Basciano), Fusco, Silvestro, Gagliano (46' Grobelna), Pengue (46' Savino), Medugno, Buiano (15' Vergara R.). A disposizione: De Martino, Zaccaro, Borzacchelli, Castaldo, Loto. Allenatore: Boemio

Vitulazio Calcio: Paolella, Anzalone, Marrone, Trematerra, Silvestro, Fayozeh, D'Anna, Gravina C. (57' Caiazzo - 87' Tranquillo), Mele, Quaranta, Coppola (80' De Matteo). A disposizione: Bove, Di Landa, Maiello, Mallardo, Gravina V., Sirico. Allenatore: Mele

Arbitro: Cuozzo di Sala Consilina

Marcatori: 43' Coppola (VIT), 77' Grobelna (VIR)

Ammoniti: Silvestro e Grobelna (VIR), Silvestro (VIT)