Promozione Campania/Girone A - Due su due in casa per la Virtus Afragola: Sanciprianese al tappeto

Prosegue la striscia positiva della Virtus Afragolese che batte anche la Sanciprianese e sogna in grande per il prosieguo della stagione. La gara è giocata su ritmi alti già dalle prime battute, a sorpresa passano gli ospiti con Mugione che dal limite lascia partire il destro che buca Speranza. La formazione locale però non perde la concentrazione e in sei minuti ribalta il risultato con Spina prima (sublime il pallonetto del difensore, servito da Fusco) e Buiano poi su calcio di rigore (procurato da Grobelna, fermato fallosamente dal portiere in uscita). Prima dell'intervallo doppia opportunità ancora per i padroni di casa per chiudere i conti, ma Fusco e Buiano non riescono a metterci la forza necessaria nel tiro per sorprendere l'estremo difensore casertano.

Nella ripresa ancora Virtus pericolosa con Buiano che serve in area Basciano, non ci arriva di poco l'attaccante gialloazzurro. Gli ospiti però non mollano e prima della mezz'ora trovano un rigore che potrebbe rimetterli in gioco: fallo di Varese in area, l'arbitro indica il dischetto, sulla palla va Ciocia che non regge la pressione e prende in pieno la traversa. Nella parte secondaria del match altre due occasioni per la Virtus (Fusco su punizione e Borzacchelli direttamente da centrocampo a porta vuota ma del gol solo l'illusione) e due cartellini rossi per la Sanciprianese (Aversano e Capitelli) che chiude in nove uomini.

Il tabellino

Virtus Afragola Soccer: Speranza, Spina, Sepe (4' Savino), Varese, Iaquinangelo, Minichini (60' Basciano), Fusco, Silvestro, Grobelna (75' Borzacchelli), Pengue (60' Medugno), Buiano (83' Vergara R.). A disposizione: De Martino, Gagliano, Castaldo, Loto. Allenatore: Boemio

Sanciprianese: Sbordone (20' Bruno), Rivieccio (54' D'Alterio), Capitelli, Aversano A., Capogrosso, Sessa (75' Cerullo), Credentino (86' Coppola), Aversano L., Ciocia, Mugione, Giorgio. A disposizione: Maietta, Piccirillo, Arena, Iaiunese, Maiello. Allenatore: Valente

Arbitro: Covello di Agropoli

Marcatori: 19' Mugione (S), 20' Spina (VA), 26' rig. Buiano (VA)

Ammoniti: Speranza, Varese (VA), Rivieccio, Capogrosso, Credentino, Giorgio (S)

Espulsi: Capitelli, Aversano L. (S)