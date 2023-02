Promozione Campania/Girone A - Virtus Afragola e Nuova Napoli Nord ko. Clamoroso in Puteolana 1909-Virtus Goti: match sospeso

Tre squadre napoletane impegnate negli anticipi del sabato, le altre quattro in scena nei posticipi della domenica. La ventesima giornata del Girone A di Promozione si apre con la sconfitta in trasferta della Virtus Afragola: la Sanciprianese s’impone al triplice fischio. Avvio di partita di marca locale con un tiro impreciso di Ronga e con una manovra rocambolesca risolta dal provvidenziale Medugno. Passata la pausa, i giallazzurri. Trovano il vantaggio: ottima ripartenza, Grobelna viene atterrato in area, dal dischetto va Basciano che batte Bruno. Prima dell’intervallo occasione del pareggio per i padroni di casa, miracoloso Speranza devia in angolo. L’appuntamento è rimandato ad inizio ripresa, Speranza non trattiene sugli sviluppi di un cross dalla sinistra e Ronga pareggia. Nel recupero si concretizza il 2-1: serie di deviazioni in area, il tocco di Franchini vale il successo per la compagine di Portone. Incredibile quanto accaduto nello scontro diretto tra la Puteolana 1909 e la Virtus Goti: granata avanti con le reti di Riccio e Sanguineti. Gli ospiti protestano per un fuorigioco non fischiato in occasione del raddoppio flegreo al 38’, l’arbitro decreta con i tre fischi la fine della partita e torna negli spogliatoi. Le squadre restano in campo per continuare il match, ma non si riprende più: la gara è sospesa poco prima dell’intervallo, adesso si attenderà la decisione del Giudice Sportivo.

I risultati

Sanciprianese-Virtus Afragola 2-1, Basciano (VA), Ronga (S), Franchini (S)

Puteolana 1909-Virtus Goti 2-0 SOSPESA, Riccio (P), Sanguineti (P)

Vitulazio-Nuova Napoli Nord 3-1, Esposito (N), Quaranta (V), Quaranta (V), D’Anna (V)

Boys Caivanese-Rione Terra domenica 5 febbraio ore 11.00

Micri-Castel Volturno domenica 5 febbraio ore 15.00

Neapolis-Teano domenica 5 febbraio ore 15.00