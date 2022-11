Promozione Campania/Girone A - Scivola la Virtus Afragola: tris del Micri in trasferta

La nona giornata del Girone A di Promozione non sorride alla Virtus Afragola che scivola nel test casalingo contro il Micri. Ospiti in vantaggio dopo undici minuti di gioco: fallo in area gialloverde punito dall'arbitro con un calcio di rigore, dal dischetto realizza Di Giacomo. Ci provano i padroni di casa con Borzacchelli: la conclusione al 20' è parata da Di Nola. Il raddoppio per i ragazzi di Imperato arriva ancora su calcio di rigore: questa volta è Martino a battere Speranza. Prima dell'intervallo, al 43' occasione di accorciare le distanze per la Virtus: Savino dalla sinistra, palla fuori di un niente. Nella ripresa la Virtus prova ma senza successo a trovare la chiave di lettura del match, discorso opposto per la Micri che legge in maniera fluente e cala il tris con Karziani, questa volta su azione.

Il tabellino

Virtus Afragola Soccer: Speranza, Spina, Savino (73' Sepe), Varese, Iaquinangelo, Borzacchelli (80' Castaldo), Minichini (23' Centore), Silvestro, Loto, Pengue (73' Marino), Grobelna (56' Vergara). A disposizione: De Martino, Zaccaro, Medugno, Basciano. Allenatore: Boemio

Micri Calcio: Di Nola, De Simone, Speciale (89' Spoleto), Ronzullo, Di Sarno, Berrino, Bosco (61' Pino), Ferone (90' Capozzoli), Karziani (84' Vitale), Di Giacomo, Martino (71' Campagnuolo). A disposizione: Cozzolino, Varriale, Riccardi, Carrese. Allenatore: Imperato

Arbitro: Mario Ciccarelli di Castellammare di Stabia

Marcatori: 11' Di Giacomo (M) rig., 27' Martino (M) rig., 75' Karziani (M)

Ammoniti: Borzacchelli (V), Bosco (M)