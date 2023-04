Promozione Campania/Girone A - Blitz del Rione Terra, Sessana sconfitta a domicilio: flegrei al turno successivo dei playoff

Blitz esterno e finale del Girone A conquistata: il Rione Terra supera a pieni voti l'esame del Primo Turno e guadagna l'accesso alla fase successiva dove affronterà la Neapolis. Battuta la Sessana a domicilio in quello che è considerato un grande classico di questa stagione. In una cornice di pubblico importante, la squadra flegrea s'impone con una prova di spessore. La prima conclusione verso lo specchio è di Sardo all'8' con una punizione insidiosa che chiama in causa l'estremo difensore. Dall'angolo seguente, Iervolino stacca ma manda alto. Al quarto d'ora, padroni di casa pericolosi con Celio che impegna Navarra. Al 26' è Marraffino a spedire sul fondo dopo un suggerimento di Esposito. Passano dieci minuti e Cirino innesca Mari: quest'ultimo sguscia fra due avversari e calcia centralmente. Allo scadere della prima frazione Granata recupera la sfera e manda Mari nell'uno contro uno: il calciatore sterza e fulmina De Lucia. Sessana che costruisce la chance per il pareggio con Marraffino, ma soltanto nella ripresa si registra la marcatura locale con Di Palma al 61'. Al 71' è il palo a negare la gioia a Cafaro e il sorpasso al team di casa. Sul ribaltamento di fronte, il Rione Terra guadagna un calcio di rigore: dagli undici metri Cirino è glaciale e fa 1-2. L'ultimo sussulto è di Fava, ma il risultato non cambia. Al triplice fischio i flegrei volano in finale playoff nel Girone A di Promozione.

Il tabellino

Sessana: De Lucia, Esposito (46' Fava M.), Sabatasso, Celio (86' Fava Passaro), Noviello, Sacco, Nugnes (60' Di Palma), Otranto, Marraffino, Cafaro, De Iorio

Rione Terra: Navarra, Lanuto, Iervolino, Romano, De Vito (69' Del Giudice), Cirino, Granata, Mennella (64' Castaldo), Mari (88' Migliaccio), Lucignano (85' Improta), Sardo (87' Gallo)

Arbitro: Vincenzo Oliva di Nocera Inferiore

Marcatori: 45' Mari (RT), 61' Di Palma (S), 79' rig. Cirino (RT)

Ammoniti: Esposito, Marraffino, Noviello, Di Palma (S), Lucignano (RT)

Espulso: Di Palma (S)