Promozione Campania/Girone A - I risultati della tredicesima giornata

Il Girone A di Promozione è giunto al tredicesimo appuntamento, prosegue il percorso delle napoletane impegnate nella competizione. Giornata da dimenticare per la Neapolis che perde il contatto con la vetta della graduatoria. Si arresta il cammino della squadra partenopea che non riesce a superare in trasferta l’esame Sessana: la formazione gialloblù s’impone di misura con una rete all’alba del secondo tempo. Al 52’, infatti, Fava serve in profondità Marraffino che vince il duello in velocità col difensore avversario e davanti a Barbaro è glaciale: tiro di controbalzo e sfera nel sacco per la vittoria locale. Prosegue la crisi della Puteolana 1909 che cade anche sul rettangolo verde del Vitulazio e mette in cantiere la settima sconfitta consecutiva. Rosanero avanti già al 12’ con una conclusione a giro di Quaranta. Quest’ultimo è protagonista altresì al quarto d’ora con un dribbling e con un tiro secco che vale il raddoppio. Al 25’ Guida riceve da D’Anna, si aggiusta il pallone e libera un bolide di destro dal limite che s’infila in porta per il tris. Nel finale di partita, all’80’ circa, De Matteo va in rete col pallonetto: poker del Vitulazio. I flegrei rendono meno amara la prova in esterna col gol della bandiera di Iammarino sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Boys Caivanese è corsara sul manto erboso della Polisportiva Puglianello: decide la marcatura messa a segno da D’Angelo al 56’.

I risultati della tredicesima giornata

Polisportiva Puglianello-Boys Caivanese 0-1, D’Angelo (BC)

Sessana-Neapolis 1-0, Marraffino (S)

Vitulazio-Puteolana 1909 4-1, Quaranta (V), Quaranta (V), Guida (V), De Matteo (V), Iammarino (P)

Virtus Afragola-Rione Terra domenica 4 dicembre alle ore 10.30, allo Stadio Papa

Micri-Sanciprianese domenica 4 dicembre alle ore 12.00, allo Stadio Borsellino

Nuova Napoli Nord-Teano domenica 4 dicembre alle ore 15.00, allo Stadio Simpatia