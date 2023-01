Promozione Campania/Girone A - Sorridono Rione Terra, Micri e Neapolis. Pari per la Virtus Afragola

Diciannovesima giornata del Girone A di Promozione, cinque napoletane scendono in campo negli anticipi del sabato. La partita tra Cellole e Virtus Afragola non si sblocca, ci provano i padroni di casa alla mezz’ora con un tentativo dalla distanza: Speranza è attento. La risposta degli ospiti non si fa attendere con Pengue, il tiro del numero nove è largo. Nella ripresa, i casertani cercano di stappare il match con Borrelli e Quintigliano, i giallazzurri si salvano e portano a casa un punto. Il Rione Terra batte la Puteolana 1909 nel confronto di marca flegrea: Migliaccio porta subito in vantaggio i locali, il raddoppio è di Improta alla mezz’ora dal dischetto. Tris del Micri sul campo del Teano, la Neapolis stende la Virtus Goti: decide Marzano.

I risultati

Cellole-Virtus Afragola 0-0

Rione Terra-Puteolana 1909 2-0, Migliaccio (RT), Improta (RT)

Teano-Micri 1-3

Virtus Goti-Neapolis 0-1, Marzano (N)

Boys Caivanese-Sanciprianese domenica 29 gennaio ore 11.00

Nuova Napoli Nord-Polisportiva Puglianello domenica 29 gennaio ore 15.00