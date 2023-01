Promozione Campania/Girone A - La Neapolis supera il Rione Terra, tre posticipi in programma

Il Girone A di Promozione apre la diciottesima giornata col confronto tra Neapolis e Rione Terra. Vittoria di misura per i padroni di casa allo Stadio Vallefuoco di Mugnano, flegrei abbattuti da una sola rete. Dopo una prima frazione di gioco equilibrata e senza gol, nella ripresa arriva il sigillo di Scuotto: tre punti in cassaforte per la terza forza del campionato che resta in scia di Sessana (4-1 al Teano) e Castelvolturno (ko sul campo del Vitulazio). Domani, la Puteolana accoglie la Boys Caivanese e la Virtus Afragola ospita la Nuova Napoli Nord. Per il Micri c’è il confronto con la Virtus Goti.

I risultati

Neapoli-Rione Terra 1-0, Scuotto (N)

Puteolana 1909-Boys Caivanese domenica 22 gennaio alle 10.30

Virtus Afragola-Nuova Napoli Nord domenica 22 gennaio alle 10.30

Micri-Virtus Goti domenica 22 gennaio alle 15.00