Promozione Campania/Girone A - La Neapolis supera il Rione Terra, Virtus Afragola e Micri sconfitte. Sorride la Nuova Napoli Nord

Il Girone A di Promozione apre la diciottesima giornata col confronto tra Neapolis e Rione Terra. Vittoria di misura per i padroni di casa allo Stadio Vallefuoco di Mugnano, flegrei abbattuti da una sola rete. Dopo una prima frazione di gioco equilibrata e senza gol, nella ripresa arriva il sigillo di Scuotto: tre punti in cassaforte per la terza forza del campionato che resta in scia di Sessana (4-1 al Teano) e Castelvolturno (ko sul campo del Vitulazio). Quattro occasioni da gol per la Boys Caivanese che non riesce a scardinare il fortino della Puteolana 1909, allo Stadio Vezzuto-Marasco resta inchiodato il risultato: è 0-0 al triplice fischio. Per la Virtus Afragola di mister Boemio si concretizza un ko allo Stadio Papa di Cardito: vittoria di misura in trasferta per la Nuova Napoli Nord. Gara in equilibrio fino alla mezz’ora di gioco quando Speranza miracoloso neutralizza un tiro pericoloso di Sacco. L’estremo difensore dei napoletani è però costretto ad arrendersi quattro minuti dopo quando Manzo da calcio piazzato supera la barriera e insacca. Timida la reazione dei padroni di casa con Savino prima e Pengue poi. Nella ripresa la Nuova Napoli Nord si mostra meno brillante, prova ad approfittarne allora la Virtus con Nuzzo 72’: la conclusione dell’attaccante finisce fuori di poco. Sette minuti dopo ancora insidiosi i locali con il subentrato Zaccaro, Del Giudice risponde. Alla ricerca del pareggio la Virtus rischia il raddoppio ma è ancora una volta Speranza a negare la rete questa volta a Sinigaglia. Succede tutto nel primo tempo tra Micri e Virtus Goti. Al 53’ Medina ci mette la zampata vincente su un passaggio in diagonale di Barra, rapido il pareggio di Martino su rigore poco dopo. Il gol vittoria per gli ospiti è dello stesso Barra.

I risultati

Neapoli-Rione Terra 1-0, Scuotto (N)

Puteolana 1909-Boys Caivanese 0-0

Virtus Afragola-Nuova Napoli Nord 0-1, Manzo (N)

Micri-Virtus Goti 1-2, Medina (VG), Martino (M), Barra (VG)