Promozione Campania/Girone A - Neapolis sconfitta, pari per il Rione Terra. Esultano Boys Caivanese, Micri e Puteolana 1909

Ventunesima giornata del Girone A di Promozione, guizzo esterno della Boys Caivanese che strappa i tre punti alla Virtus Goti. Vantaggio già al 10’ per la squadra di Dello Margio che sblocca dopo una discesa sulla sinistra di De Chiara: cross al centro sul secondo palo dove Silvestre stacca e insacca. Al 51’ Di Micco fa partire una botta dai venti metri: la traiettoria si stampa sotto la traversa e termina in rete col portiere battuto. Nel recupero, ancora azione da sinistra con la sfera che arriva a De Chiara: quest’ultimo non riesce a calciare, Garofalo raccoglie e chiude la contesa. Crolla in trasferta la Neapolis, il Castelvolturno vince all’inglese nello scontro diretto per la vetta: succede tutto nel corso del secondo tempo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Roghi, Pingue è pronto sul secondo palo e deposita nel sacco. Nel finale, all’89’, arriva anche il raddoppio che porta la firma di Scielzo. Sagra del gol tra il Casal di Principe e il Micri, a sorridere sono i napoletani col risultato di 3-4. Ospiti avanti al 21’ con Berrino, poi è Di Giacomo a raddoppiare attorno alla mezz’ora. Nelle battute conclusive del primo tempo arriva la rete di De Falco che riapre la contesa. La terza marcature dei partenopei è di Martino, ma Cerullo al 63’ tiene viva la sfida. Al 75’ secondo rigore per i locali che pareggiano con Di Ronza. A tempo scaduto arriva il sigillo definitivo di Di Giacomo. Non si sblocca la sfida tra Rione Terra e Sanciprianese: flegrei imbrigliati dagli avversari, al Chiovato di Bacoli non si va oltre lo 0-0. Confronto diretto tra i fanalini di coda della competizione: la Puteolana 1909 piega il Teano.

I risultati

Casal di Principe-Micri 3-4, Berrino (M), Di Giacomo (M), De Falco (CP), Martino (M), Cerullo (CP), Di Ronza (CP), Di Giacomo (M)

Castelvolturno-Micri 2-0, Pingue (C), Scielzo (C)

Rione Terra-Sanciprianese 0-0

Teano Calcio-Puteolana 1909 1-2

Virtus Goti-Boys Caivanese 0-3, Silvestre (BC), Di Micco (BC), Garofalo (BC)

Virtus Afragola-Polisportiva Puglianello domenica 12 febbraio ore 10.30

Nuova Napoli Nord-Sessana domenica 12 febbraio ore 15.30