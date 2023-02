Promozione Campania/Girone A - Neapolis sconfitta, Rione Terra bloccato. La Virtus Afragola: "Basta arbitri incompetenti"

Ventunesima giornata del Girone A di Promozione, guizzo esterno della Boys Caivanese che strappa i tre punti alla Virtus Goti. Vantaggio già al 10’ per la squadra di Dello Margio che sblocca dopo una discesa sulla sinistra di De Chiara: cross al centro sul secondo palo dove Silvestre stacca e insacca. Al 51’ Di Micco fa partire una botta dai venti metri: la traiettoria si stampa sotto la traversa e termina in rete col portiere battuto. Nel recupero, ancora azione da sinistra con la sfera che arriva a De Chiara: quest’ultimo non riesce a calciare, Garofalo raccoglie e chiude la contesa. Crolla in trasferta la Neapolis, il Castelvolturno vince all’inglese nello scontro diretto per la vetta: succede tutto nel corso del secondo tempo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Roghi, Pingue è pronto sul secondo palo e deposita nel sacco. Nel finale, all’89’, arriva anche il raddoppio che porta la firma di Scielzo. Sagra del gol tra il Casal di Principe e il Micri, a sorridere sono i napoletani col risultato di 3-4. Ospiti avanti al 21’ con Berrino, poi è Di Giacomo a raddoppiare attorno alla mezz’ora. Nelle battute conclusive del primo tempo arriva la rete di De Falco che riapre la contesa. La terza marcature dei partenopei è di Martino, ma Cerullo al 63’ tiene viva la sfida. Al 75’ secondo rigore per i locali che pareggiano con Di Ronza. A tempo scaduto arriva il sigillo definitivo di Di Giacomo. Non si sblocca la sfida tra Rione Terra e Sanciprianese: flegrei imbrigliati dagli avversari, al Chiovato di Bacoli non si va oltre lo 0-0. Confronto diretto tra i fanalini di coda della competizione: la Puteolana 1909 piega il Teano. Passo falso interno per la Nuova Napoli Nord, la Sessana sbanca il Simpatia con la doppietta di Marraffino e la rete di Cafaro. Sacco e Ursomanno provano a ridurre il gap, ma non basta. Sconfitta casalinga per la Virtus Afragola, sorride la Polisportiva Puglianello che sblocca con D'Andrea che da fuori aria prende la mira e buca Speranza. Ad avvio ripresa il rapido raddoppio: Falanga supera la barriera e batte l'incopevole Speranza. Poi l’espulsione a Fusco e una partita chiusa tra le polemiche. Così il vicepresidente Marco Iengo al triplice fischio: “Non siamo abituati a parlare degli arbitri, non lo abbiamo mai fatto, ma dopo oggi non possiamo stare in silenzio. Direzione di gara inadeguata ed irritante, usati da parte dell’arbitro metri di giudizio diametralmente opposti. L’apice è stato raggiunto nella ripresa con il fallo concesso al limite d’area . Che ha portato poi alla seconda rete del Puglianello - ma soprattutto l’espulsione a Fusco reo di aver sottratto la palla all’avversario che, con l’intento di rallentare il gioco, la tratteneva sdraiato a terra. Diciamo basta. Ricordo ancora la riunione con il disegnatore AIA che ci esortava a dare una mano alle terne arbitrali. Noi la mano l’abbiamo data fino ad oggi, ma non siamo più disposti a farlo. Sono quattro gare che veniamo sistematicamente affondati dalle decisioni assurde ed ingiustificate dei direttori di gara. Da oggi la mano la pretendiamo noi, non dall’arbitro ma dal disegnatore, il quale provveda nelle prossime gare a mandarci arbitri di esperienza. Si fanno sacrifici enormi e non vogliamo essere ostaggi di qualche ragazzino incompetente”.

I risultati

Casal di Principe-Micri 3-4, Berrino (M), Di Giacomo (M), De Falco (CP), Martino (M), Cerullo (CP), Di Ronza (CP), Di Giacomo (M)

Castelvolturno-Micri 2-0, Pingue (C), Scielzo (C)

Rione Terra-Sanciprianese 0-0

Teano Calcio-Puteolana 1909 1-2

Virtus Goti-Boys Caivanese 0-3, Silvestre (BC), Di Micco (BC), Garofalo (BC)

Virtus Afragola-Polisportiva Puglianello 0-2, D’Andrea (P), Falanga (P)

Nuova Napoli Nord-Sessana 2-3, Marraffino (S), Marraffino (S), Cafaro (S), Sacco (N), Ursomanno (N)