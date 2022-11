Promozione Campania/Girone A - I risultati e i marcatori della decima giornata

Una vittoria che conferma le qualità della rosa, dall'altra parte una sconfitta che lascia troppi dubbi per quanto espresso sul campo. La Neapolis batte la Virtus Afragola nella sfida valida per la decima giornata del Girone A di Promozione e prosegue la sua marcia in classifica. Prima frazione di gioco decisamente a tinte gialloazzurro: 12' ci prova Fusco da fuori, parata del portiere; sette minuti più tardi tocca a Vergara in area dalla destra, la sua conclusione si spegne a lato. Intorno alla mezz'ora di gioco (23' e 28') la Virtus spinge sull'acceleratore ma Pengue e Basciano non sfruttano. I padroni di casa rispondono con Marzano, Speranza chiude lo specchio. Nella ripresa, arriva l'unico gol di giornata: al 69' Scuotto devia in porta una palla in arrivo dalla destra. Boemio scocca tutte le frecce offensive in dotazione al suo arco ma senza successo, dopo cinque minuti di recupero il risultato resta invariato. Sconfitta interna invece per la Puteolana 1909, non bastano le marcature di Sanguineti e Di Costanzo: il Cellole passa con la doppietta di Quintigliano e il timbro di Palumbo.

Risultati e marcatori

Neapolis-Virtus Afragola = 1-0, Scuotto (N)

Puteolana 1909-Cellole = 2-3, Sanguineti (P), Di Costanzo (P), Quintigliano (C), Quintigliano (C), Palumbo (C)

Boys Caivanese-Nuova Napoli Nord domenica 13 novembre alle ore 11.00, Stadio Papa

Rione Terra-Casal di Principe domenica 13 novembre alle ore 11.00, Stadio Chiovato

Micri-Puglianello domenica 13 novembre alle ore 15.30, Stadio Borsellino