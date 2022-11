Promozione Campania - Tanti rinvii nel Girone A: i risultati della dodicesima giornata

Numerosi rinvii - ben quattro - nel Girone A di Promozione. La pioggia insistente, infatti, ha costretto diverse squadre ad alzare bandiera bianca per l’impraticabilità dei manti erbosi. Non si gioca allo Stadio Tony Chiovato di Bacoli dove Rione Terra-Cellole è stata posticipata a data da destinarsi. Dopo un primo sopralluogo, la decisione è stata quella di attendere altri 45’ per valutare eventuali miglioramenti del terreno di gioco. Anche il secondo ingresso in campo non è stato favorevole, col direttore di gara che ha optato per la chiusura del match fantasma. Non va in scena neanche il match tra Virtus Goti e Nuova Napoli Nord allo Stadio Ugo Ievoli di Sant’Agata de’ Goti per condizioni climatiche avverse. Regolare, invece, lo svolgimento della sfida tra Neapolis e Vitulazio nell’impianto del Vallefuoco di Mugnano. Un pareggio con gol sul manto verde napoletano, i padroni di casa passano in vantaggio con Scippa. L’1-1 porta la firma di De Matteo che ristabilisce l’equilibrio per i rosanero. Domani ben tre appuntamenti in programma, con il testa a testa tra Boys Caivanese e Virtus Afragola in mattinata. Allo stesso orario (10.30, ndr) scende in campo anche la Puteolana 1909 contro la Polisportiva Puglianello. Nel pomeriggio, match tra Micri e Sessana.

I risultati della 12esima giornata

Neapolis-Vitulazio 1-1, Scippa (N), De Matteo (V)

Boys Caivanese-Virtus Afragola domenica 27 novembre alle ore 10.30

Puteolana 1909-Polisportiva Puglianello domenica 27 novembre alle ore 10.30

Micri-Sessana domenica 27 novembre alle ore 14.30

Rione Terra-Cellole RINVIATA

VIrtus Goti-Nuova Napoli Nord RINVIATA