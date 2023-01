Promozione Campania/Girone A - La Virtus Afragola scivola allo Scalzone, il Rione Terra piega il Micri

Diciassettesimo turno del Girone A di Promozione, seconda giornata della fase di ritorno. Alla Virtus Afragola non riesce il copia e incolla dell’andata che lascia lo Stadio Scalzone con la seconda sconfitta consecutiva. Buona partenza per gli uomini di Boemio che ci provano con Marra e con Varese. La risposta dei padroni di casa è affidata a una conclusione di Pizzo, bene Speranza nella circostanza. Ad avvio ripresa, Pengue impegna Arrichiello, poco dopo si rinnova il duello vinto ancora dall’estremo difensore. Al 54’, su una rapida ripartenza, Annunziata sfrutta la chance e buca l’incolpevole Speranza in uscita. Nelle battute conclusive, gli ospiti vanno vicini al pari con un bolide di Grobelna: Arrichiello si supera. Successo all’inglese per il Rione Terra che batte il Micri allo Stadio Tony Chiovato di Bacoli. Bastano tre minuti a Migliaccio prima di ambientarsi in casa: dribbling secco e sinistro fulminante per il vantaggio dei locali. La partita resta equilibrata, ma nel finale Mari illumina e Migliaccio punisce per la seconda volta: 2-0 sul suolo flegreo. Resta bloccata la sfida tra Puteolana 1909 e Sanciprianese.

I risultati

Casal Di Principe-Virtus Afragola 1-0, Annunziata (C)

Rione Terra-Micri 2-0, Migliaccio (RT), Migliaccio (RT)

Puteolana 1909-Sanciprianese 0-0

Boys Caivanese-Neapolis domenica 15 gennaio 11.00

Nuova Napoli Nord-Cellole domenica 15 gennaio 15.00