Promozione Campania/Girone A - I risultati degli anticipi: bene la Neapolis, tonfo per la Virtus Afragola

Prime squadre napoletane andate in campo nel Girone A di Promozione. In attesa dei posticipi di domani, che riserveranno gli impegni di ben quattro partenopee, altre tre sono scese sul rettangolo verde negli anticipi di giornata. A catturare la scena ci ha pensato il Castel Volturno che ha schiantato letteralmente la Virtus Afragola. Formazione giallazzurra lontana parente di quella vista appena una settimana fa a Scampia contro il Don Guanella. Primo tempo da incubo per la brigata di mister Boemio che si fa travolgere dalla furia di De Lucia e di Marrafino in appena ventidue giri di lancette. I casertani, poco prima dell'intervallo, hanno arrotondato a quattro il risultato. Nella ripresa, un'altra finalizzazione di De Lucia e il timbro di Gondola hanno sancito un 6-0 dal sapore della resa. Il gol della bandiera per gli ospiti è stato di Vergara su rigore (procurato e tirato dallo stesso esterno afragolese), nel finale Granata ha segnato il 7-1 definitivo. Da registrare un rigore parato a Grobelna e un'espulsione a Granata per doppio giallo. Per la Neapolis, invece, è arrivata una vittoria sul campo della Puteolana 1909: tris nel segno di Catena, autore di una doppietta, e Scuotto.