Promozione Campania/Girone A - Rione Terra ok in rimonta, Micri pesante sconfitta. Neapolis rallentata

Ventisettesima giornata del Girone A di Promozione. Il Rione Terra vince in rimonta sul campo del Cellole. Padroni di casa che passano in vantaggio con Palumbo sugli sviluppi di un calcio d’angolo a fine primo tempo. Il pareggio porta la firma di Migliaccio, abile a sfruttare un palo colpito da Mari. A dieci dal termine ci pensa Mari a completare il ribaltone. In nove contro undici, la Polisportiva Puglianello batte la Puteolana 1909: decide il rigore di Capossela. Troppa Sessana per il Micri. Locali in vantaggio già dopo due minuti con una conclusione di Cafaro, poi è Nugnes a raddoppiare al 27’ a porta sguarnita. Il calciatore gialloblù cala il tris ad inizio ripresa su assistenza di Fava, il mancino di Marraffino vale il poker. Gli ospiti accorciano con un rigore di Martino. Nel finale Di Palma cala la manita. La Neapolis è rallentata dal Vitulazio: 0-0 al Comunale.

I risultati

Cellole-Rione Terra 1-2, Palumbo (C), Migliaccio (RT), Mari (RT)

Polisportiva Puglianello-Puteolana 1909 1-0, Capossela (P)

Sessana-Micri 5-1, Cafaro (S), Nugnes (S), Nugnes (S), Marraffino (S), Martino (M), Di Palma (S)

Vitulazio-Neapolis 0-0

Virtus Afragola-Boys Caivanese domenica 26 marzo ore 10.30

Nuova Napoli Nord-Virtus Goti domenica 26 marzo ore 16.00