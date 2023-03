Promozione Campania/Girone A - Festeggiano Neapolis e Rione Terra, Nuova Napoli Nord ribaltata

Nuova giornata di campionato, la Promozione scende in campo per la ventiseiesima giornata. Nel Girone A si registra la vittoria casalinga per la Neapolis che batte la Polisportiva Puglianello. Ospiti in vantaggio con Martiniello, poi Catena e Scuotto completano la rimonta per i padroni di casa. Da segnalare anche un rigore sbagliato per i sanniti con Capossela. Alla Nuova Napoli Nord non basta la rete su rigore in apertura da parte di Sinigaglia: il Rione Terra completa la rimonta. Lucignano, poco dopo la mezz’ora, sterza in area e batte l’estremo difensore. Al 38’ contropiede micidiale e punteggio ribaltato col diagonale di Mari.

I risultati

Neapolis-Polisportiva Puglianello 2-1, Martiniello (P), Catena (N), Scuotto (N)

Rione Terra-Nuova Napoli Nord 2-1, Sinigaglia (N), Lucignano (RT), Mari (RT)

Boys Caivanese-Cellole domenica 19 marzo ore 10.30

Puteolana 1909-Virtus Afragola domenica 19 marzo ore 10.30

Micri-Vitulazio domenica 19 marzo ore 15.00