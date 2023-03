Promozione Campania/Girone A - Festeggiano Neapolis e Rione Terra. Bene la Virtus Afragola, Nuova Napoli Nord ribaltata

Nuova giornata di campionato, la Promozione scende in campo per la ventiseiesima giornata. Nel Girone A si registra la vittoria casalinga per la Neapolis che batte la Polisportiva Puglianello. Ospiti in vantaggio con Martiniello, poi Catena e Scuotto completano la rimonta per i padroni di casa. Da segnalare anche un rigore sbagliato per i sanniti con Capossela. Alla Nuova Napoli Nord non basta la rete su rigore in apertura da parte di Sinigaglia: il Rione Terra completa la rimonta. Lucignano, poco dopo la mezz’ora, sterza in area e batte l’estremo difensore. Al 38’ contropiede micidiale e punteggio ribaltato col diagonale di Mari. Show con pareggio tra Boys Caivanese e Cellole. Al 28’ Coppola scodella in area, Quintigliano di testa insacca, al 42’ il primo pari firmato da Centanni con una conclusione dal limite. Al 62’ gialloverdi avanti con il rigore trasformato da Cerchia, al 70’ il 2-2 con Borrelli che impatta di testa su suggerimento di Sorrentino. Alla Virtus Afragola basta un lampo per battere la Puteolana 1909. Gagliano dal limite, all’avvio, lascia partire un tiro che non lascia scampo a Fortunato. Al Micri non bastano le marcature di Berrino e Martino, il Vitulazio vince con le reti di Quaranta, Trematerra e Bianco.

I risultati

Neapolis-Polisportiva Puglianello 2-1, Martiniello (P), Catena (N), Scuotto (N)

Rione Terra-Nuova Napoli Nord 2-1, Sinigaglia (N), Lucignano (RT), Mari (RT)

Boys Caivanese-Cellole 2-2, Quintigliano (C), Centanni (BC), Cerchia (BC), Borrelli (C)

Puteolana 1909-Virtus Afragola 0-1, Gagliano (VA)

Micri-Vitulazio 2-3, Berrino (M), Quaranta (V), Martino (M), Trematerra (V), Bianco (V)