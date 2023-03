Promozione Campania/Girone A - La Neapolis supera il Cellole, Rione Terra ko in casa contro la capolista

Prosegue la corsa del Castel Volturno in vetta alla classifica del Girone A di Promozione: battuto il Rione Terra a domicilio nella sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato, decide la marcatura di De Lucia direttamente da calcio di rigore ad avvio secondo tempo. Risponde la Neapolis che cala il tris al Cellole. Scuotto, Marzano e Catena tengono la squadra a -4 dal primo posto. Agli ospiti non basta la marcatura di Freda. Domani la Boys Caivanese sfiderà il Casal di Principe mentre la Nuova Napoli Nord farà visita alla Puteolana 1909. Micri-Virtus Afragola chiuderà la giornata.

I risultati

Rione Terra-Castel Volturno 0-1, De Lucia (CV)

Neapolis-Cellole 3-1, Scuotto (N), Marzano (N), Catena (N), Freda (C)

Boys Caivanese-Casal di Principe domenica 5 marzo ore 10.30

Puteolana 1909-Nuova Napoli Nord domenica 5 marzo ore 11.00

Micri-Virtus Afragola domenica 5 marzo ore 15.00