Promozione Campania/Girone A - Il Rione Terra schianta il Teano con quattro reti

Il Rione Terra torna alla vittoria, poker schiacciante e che non ammette repliche contro il Teano. Due reti per tempo: apre Lucignano, indirizza Scherillo, chiudono Costagliola e De Filippis. Match subito in discesa per i flegrei, che aprono il conto con le marcature al 7′ grazie a Lucignano. Quest'ultimo si avventa sul pallone tra i piedi del portiere Mesolella e insacca per il vantaggio. Dopo cinque giri di cronometro Scherillo dribbla in posizione centrale e fa partire il sinistro del raddoppio. Al 35′ ancora i due protagonisti delle reti confezionano un’altra azione: Scherillo in contropiede apre a sinistra per Lucignano, che ci prova a giro sul palo lontano, ma Mesolella compie una grande parata. Al 59′ Costagliola si presenta a tu per tu col portiere e cala il tris. Alla mezz’ora della ripresa il Rione Terra può arrotondare con una bella imbucata di Della Monaco per Ciotola, ma il tocco incontra l’opposizione di Mesolella. Poco dopo lo stesso portiere nega la doppietta a Lucignano con una grande parata sul suo colpo di testa dopo il cross preciso di Granata. All'83′ controllo e tiro all'angolino di De Filippis che vale il 4-0 definitivo.

Il tabellino

Rione Terra: Navarra, D’Angelo (8′ De Filippis), Cirino, Romano, Barletta, Gallo (84′ Aversano), Granata, Scherillo (58′ Bullone), Di Matteo (74′ Ciotola), Lucignano, Costagliola (64′ Della Monaco)

Teano Calcio 1939: Mesolella, De Robbio, Abdulai, Di Vico, Moccia, Angelino, Piscitelli (67′ D’Errico), Grieco (74′ Russo), Cinquegrana (25′ Fascia), Natale (25′ Casella), Medina (77′ De Monaco)

Arbitro: Andrea Zari di Benevento

Marcatori: 7′ Lucignano, 13′ Scherillo, 59′ Costagliola, 83′ De Filippis

Ammonito: Russo (Teano)