Promozione Campania/Girone A - Neapolis incontenibile al Chiovato: Rione Terra sconfitto nella gara di recupero

Un brutto tonfo interno per il Rione Terra, una vittoria - la quarta consecutiva - per la Neapolis. Il recupero della terza giornata del Girone A di Promozione, rinviata per pioggia dieci giorni fa, premia proprio la compagine ospite che si afferma al Chiovato con tre reti. Avvio difficile per i flegrei che subiscono lo svantaggio già al 7'. Sacco, sugli sviluppi di una rimessa laterale, conclude all'angolino e batte Navarra. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere: Lucignano intercetta una giocata corta tra il portiere Chiariello e Biancolino, va giù e l'arbitro assegna il rigore. Dagli undici metri si presenta Di Matteo che trasforma al 17'. Segue poi un periodo di gioco molto spezzettato, con assenza di grandi pericoli. L'equilibrio, presente anche nella ripresa, viene interrotto da un gran tiro di Sacco dai venticinque metri che si stampa all'incrocio al 67'. All'82' il tuffo di Catena su cross dalla trequarti vale l'1-3 definitivo.

Il tabellino

Rione Terra: Navarra, Petrone (77' Illiano), Castaldo (27' Barletta), Cirino, Grella, De Filippis (57' Campolo), Gallo, Granata, Della Monaco (46' Costagliola), Di Matteo, Lucignano

Neapolis: Chiariello, D’Avanzo (46' Russo), Pommella (80' Marzano), Festa, Biancolino, Masturzo, Sacco, Scuotto, Scippa (55' D’Errico), Sorrentino (62' Vallefuoco), Catena

Arbitro: Giovanni Vinoso di Nola

Marcatori: 7' e 62' Sacco, 17' rig. Di Matteo, 82' Catena

Ammoniti: Castaldo, Della Monaco, Lucignano, Di Matteo, Grieco, Cirino (RT), Biancolino, D’Avanzo, Scippa, D’Errico, Masturzo, Pommella, Santagata (N)