Promozione Campania/Girone A - La Puteolana 1909 batte il Teano, crollo casalingo per il Micri

La sesta giornata del Girone A di Promozione è ormai alle spalle. La domenica dilettantistica, oltre alla vittoria della Boys Caivanese contro la Virtus Goti, ha riservato altri due incontri per le napoletane. Preziosa vittoria ottenuta dalla Puteolana 1909 che si è imposta nella sfida mattutina al Vezzuto-Marasco di Monte di Procida contro il Teano. Una gara salvezza che ha portato i primi tre punti in classifica per la brigata granata: decisiva la marcatura di Sanguineti che ha risollevato il morale dell'ambiente dopo una prima parte di stagione non esaltante. Non ha sorriso il Micri che è uscito ko dall'incontro interno allo Stadio Borsellino di Volla col Casal Di Principe. Ospiti in vantaggio già al 12' con Pizzo, abile a trovare il varco vincente. L'autore del gol è risultato decisivo altresì al 38' per il raddoppio biancazzurro. Soltanto a tre giri di cronometro dal termine, Auriemma ha accorciato in favore dei padroni di casa. Al 90' Annunziata ha chiuso definitivamente i conti per l'1-3 casertano. Il prossimo appuntamento della Puteolana 1909 sarà sul campo del Castel Volturno, mentre il Micri sarà ospite della Nuova Napoli Nord.