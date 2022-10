Promozione Campania/Girone A - Derby flegreo al Rione Terra: Puteolana 1909 ribaltata

Vittoria in rimonta per il Rione Terra che batte la Puteolana 1909 in una gara ricca di colpi di scena e adrenalina pura. Ospiti stabilmente nella metà campo avversaria con traversoni pericolosi dalle fasce sui quali si disimpegna bene il portiere Fortunato in uscita. Al 10' l'estremo difensore blocca anche un colpo di testa centrale di Lucignano su assist di Gallo e al 34' chiude lo specchio a Granata dopo un numero di tacco a liberarsi del marcatore. La parata migliore la compie però al 45' sul tiro a giro di Costagliola diretto all’angolino. Il Rione Terra ha l’occasione di passare nel recupero con un tiro sporco di Di Matteo, ma la zampata di Gallo causa la chiamata del fuorigioco. Nella ripresa Lucignano colpisce subito il palo a porta vuota sul suggerimento di Di Matteo, ma poi è Sanguineti a sbloccare il risultato, sfruttando uno svarione difensivo al 48'. Gli ospiti caricano a testa bassa per cercare la rimonta. Al 62' pareggio di Lucignano che ribadisce in rete una punizione di Di Matteo non trattenuta dal portiere, al 78' tap-in del subentrato Grieco per il ribaltone. La partita viene chiusa da Della Monaco che al 91' appoggia in rete il suggerimento dalla sinistra di Scherillo.

Il tabellino

Puteolana 1909: Fortunato, Vaino, Sabatino (54′ Bruno), Sequino, Esposito G. (69′ Fusco), Esposito T. (46′ Aldorisio), Avena, Esposito C. (46′ D’Alterio), Sanguineti (62′ Di Costanzo), Franco, Iammarino

Rione Terra: Cappiello, Petrone, Barletta (54′ Grieco), Cirino (54′ Illiano), Grella, Amabile (46′ Della Monaco), Granata, Gallo, Di Matteo (79′ Castaldo), Lucignano, Costagliola (46′ Scherillo)

Arbitro: Marco Castello di Ercolano

Marcatori: 48′ Sanguineti, 62′ Lucignano, 78′ Grieco, 91′ Della Monaco

Ammoniti: Esposito C., Esposito T., Franco, Esposito G., Iammarino (P); Illiano, Grieco (RT)