Promozione Campania/Girone A - Pari tra Nuova Napoli Nord e Vitulazio: Laudano riprende De Matteo

Mastica amaro la Nuova Napoli Nord, mentre il Vitulazio raccoglie un buon punto per muovere la classifica. Allo Stadio Simpatia di Pianura, la gara valida per la quinta giornata del Girone A di Promozione va in archivio col punteggio di 1-1. Due reti, segnate nel corso del primo tempo, non decretano nessun vincitore sul rettangolo verde napoletano.

Parte forte la compagine ospite che trova subito il vantaggio da calcio di rigore. Fallo su Coppola, per il direttore di gara non ci sono dubbi e assegna la massima punizione. Sul punto di battuta si presenta De Matteo che trasforma e regala il vantaggio ai rosanero. I padroni di casa non ci stanno e alzano il ritmo, ci pensa Polverino a farsi vedere in avanti con una doppia conclusione che trova i guantoni di uno straordinario Paolella. I casertani tornano alla ribalta e sfiorano il raddoppio con la coppia Coppola-Mele.

Al 35', però, la Nuova Napoli Nord pareggia. Laudano, pescato in area di rigore, supera il diretto marcatore e calcia in maniera decisa: sfera alle spalle dell'estremo difensore e 1-1 al Simpatia. Nel corso della ripresa, Rizzo prima con un colpo di testa e Laudano poi con un tiro vanno vicini alla rimonta. Nella parte finale del secondo tempo, la compagine locale deve resistere alle iniziative di Coppola e Toscano. Il risultato non cambia ulteriormente, le due squadre si dividono la posta in palio a Pianura.