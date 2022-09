Promozione Campania/Girone A - La Nuova Napoli Nord sblocca, la Virtus Afragola reagisce: Buiano risponde a Capuano

La terza giornata del Girone A di Promozione riserva un pareggio tra Nuova Napoli Nord e Virtus Afragola. Allo Stadio Simpatia di Pianura, Buiano risponde a Capuano: è 1-1 alla fine del match. Eppure, il primo squillo è degli ospiti al 13' con Pengue che palla al piede arriva alla conclusione, sventa il pericolo Granata. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere con Polverino che, lanciato in dribbling, viene atterrato in area di rigore. Non ci sono dubbi per il direttore di gara che assegna il penalty: dal dischetto Capuano spiazza Speranza. Lo svantaggio subito non sembra minare il morale della Virtus che va a testa bassa alla ricerca del pareggio. Al 45' Borzacchelli, su punizione, scodella la palla in area: più lesto di tutti Pengue che con un tap-in fulmineo insacca, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco. Nella ripresa pericolosa la Nuova Napoli Nord con i calci piazzati: alla doppia conclusione di Capuano risponde però un sicuro Speranza. La pioggia - che non accenna a smettere - rende il terreno di gioco pesante, la Virtus però ci crede e passata la mezz'ora trova il pareggio: Grobelna entra in area palla al piede e viene messo giù, anche questa volta nessun dubbio per Staiano che si porta il fischietto alla bocca. Sul pallone va Buiano, centrale la conclusione dell'attaccante gialloazzurro parata da Granata; sulla respinta però è lo stesso Buiano a pareggiare i conti.

Il vicepresidente della Virtus Afragola, Marco Iengo, ha così commentato al triplice fischio: "Risultato che ci può stare visto le tante assenze di oggi. Unico rammarico, la rete annullata prima dell'intervallo che a mio parere era regolare. Comunque si è vista la forza del gruppo, la cosiddetta fame e questo mi rende soddisfatto".

Il tabellino

Nuova Napoli Nord: Granata, Ursomanno (85' Vacca), Chimens (73' Giglio), Parisi M. (81' Parisi A.), Iervolino, Capuano, Ventre, Polverino, Greco, Napolitano (85' Porcelli), Sica (46' Petrone). A disposizione: Torromarco, Laudano, Venetucci, Marchese. Allenatore: Longobardi

Virtus Afragola Soccer: Speranza, Sepe (46' Grobelna - 83' Vergara R.), Savino, Varese, Iaquinangelo, Medugno, Fusco, Borzacchelli, Basciano, Pengue (89' Gagliano), Buiano. A disposizione: Frate, Zaccaro, Castaldo, Loto, Angotti, Vergara G. Allenatore: Boemio

Arbitro: Staiano di Castellammare di Stabia

Marcatori: 20' rig. Capuano (NNN), 78' Buiano (VA)

Ammoniti: Chimens, Parisi M., Capuano (NNN), Varese, Iaquinangelo, Borzacchelli (VA)

Note: 78' Granata (NNN) para un rigore a Buiano (VA)