Promozione Campania/Girone A - Nuova Napoli Nord di misura con la Puteolana 1909: Micallo bagna l'esordio con la vittoria

Una vittoria di misura che rilancia la Nuova Napoli Nord in classifica. Una sconfitta, l'ottava in campionato, per una Puteolana 1909 che non riesce ad uscire dalle sabbie mobili della graduatoria. Allo Stadio Simpatia di Pianura si gioca la nona giornata del Girone A di Promozione, la formazione di casa arriva da giorni un po' turbolenti col cambio in panchina. Il sodalizio della famiglia Sinigaglia, infatti, ha salutato mister Vincenzo Longobardi che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. Al suo posto, nelle scorse ore, è stato annunciato Giovanni Micallo come guida stagionale. E l'impatto del nuovo allenatore è esaltante: al debutto, infatti, si concretizza un successo contro i flegrei. Tre punti conquistati nell'equilibrio generale, un gol di Antonio Parisi risolve la sfida e rilancia la Nuova Napoli Nord: il team dovrà confermarsi nel prossimo appuntamento in campionato sul campo della Boys Caivanese. Per la Puteolana 1909 prosegue la crisi d'inizio stagione: col Cellole servirà una reazione determinata.